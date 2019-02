Politiebonden gaan ministerie van Sociale Zaken blokkeren uit woede over pensioenen

Wie niet horen wil moet maar voelen. Daarom zullen de politiebonden op 11 februari de toegang van verschillende gebouwen in Den Haag blokkeren. We roepen alle vakbonden van andere sectoren, zoals de bouw, metaal, vervoer, zorg, brandweer etc. op om woensdag 13 februari hetzelfde te doen, zodat het Kabinet weet dat heel Nederland bereid is om op te komen voor een goed pensioen. We moeten het kabinet en de werkgevers dwingen met nieuwe voorstellen te komen. Dit schrijft de politievakbond ACP op de website.

Actie!

De politiebonden zullen 11 februari met zo’n 300 man en een aantal politievoertuigen het gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Malietoren (werkgeversvereniging VNO/NCW) blokkeren en wel zo dat er geen entree tot deze gebouwen mogelijk is. In Den Haag zullen ze weten dat ze letterlijk en figuurlijk niet meer om onze eisen heen kunnen!

Eisen

In november vorig jaar is het overleg over het pensioen mislukt. De overheid wil de AOW-leeftijd langzaam laten stijgen tot 67 jaar in 2021, maar wij zijn het hier niet mee eens.

Wij willen dat de AOW-leeftijd op 66 jaar wordt bevroren.

Dat eerder stoppen met werken mogelijk wordt gemaakt.

Dat ZZP’ers ook een goed pensioen kunnen opbouwen.

Dat de RVU-boete wordt afgeschaft. Wanneer deze boete wordt afgeschaft zal er weer ruimte ontstaan in de bedrijfstakken met zwaar werk, om gerichte regelingen voor een vroegpensioen op te zetten. Werkenden in zware en hoog risico beroepen moeten nu onredelijk lang doorwerken. De minister-president heeft in het verleden persoonlijk zelfs toezeggingen en beloften gedaan dat hij ervoor zou zorgen dat hier verandering in zou komen. Wij willen dat hij zijn woord nakomt.

Kortingen

Nu de kwartaalcijfers van de pensioenfondsen binnen zijn, blijkt dat de kans groot is dat de pensioenen van miljoenen Nederlanders gekort gaan worden. Met de aankomende acties willen we ook druk zetten op het Kabinet om deze kortingen te voorkomen. Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP en actiecoördinator bij de VCP zegt hierover op Radio 1: “Het Kabinet zegt wel dat pensioen van de werkgevers en werknemers is, maar vergeet voor het gemak dat zij over de wetten en regels gaan waaraan pensioenen moeten voldoen en over de fiscale boete op afspraken over eerder stoppen met werken.

Pensioenakkoord

Minister Koolmees denkt een pensioenakkoord af te kunnen sluiten voor 31 december 2019. Maar dan zal hij wel aan de eisen van de vakbonden moeten voldoen. Zo niet dan hebben we nog een lange weg te gaan en zullen we samen met de andere sectoren actie blijven voeren.

Meedoen!?

Wil jij ook een goed pensioen? Doe dan met ons mee en kom maandag 11 februari naar den Haag. We zullen ons om 8.15 verzamelen op de Laan van Reagan en Gorbatsjov (tegenover Den Haag CS). (Binnenkort zullen we nog met informatie komen over het vervoer van en naar Den Haag). Hier krijgen de collega’s precies te horen wat er gaat gebeuren en zullen de verschillende voorzitters jullie te woord staan. Je kunt je opgeven via: info@pensioenacties.nl.

Als wij een goed pensioen willen, zullen we het moeten afdwingen. Ben je actief op social media? Gebruik de hashtag #goedpensioen