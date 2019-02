Auto te water in Oostwoud, jongen (18) omgekomen

In de nacht van zaterdag op zondag is rond 05.00 uur in het Noord-Hollandse Oostwoud een auto te water geraakt langs de Broerdijk. 'Een 18-jarige man uit Nieuwe Niedorp, die als inzittende in het voertuig zat, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden', zo laat de politie zondag weten.