Zeer grote brand cementfabriek ENCI Maastricht

Even voor 18.00 uur kreeg de brandweer zondag in Maastricht een melding van een brand op het bedrijventerrein van cementfabriek ENCI aan de Lage Kanaaldijk.

Opgeschaald naar 'zeer grote brand'

In eerste instantie gaf de brandweer aan dat het om een middelbrand ging maar om 18.11 uur werd er opgeschaald naar grote brand maar omdat de brand toch behoorlijk groot bleek besloot de brandweer rond 18.28 uur op te schalen naar zeer grote brand. 'Het betreft een gebouw op het terrein van de ENCI. Er is een derde blusvoertuig gealarmeerd vanwege de omvang van de brand', aldus de brandweer.

Grote rookwolken

Bij de brand komen grote rookwolken vrij die over het kanaal richting de woonwijk Heugem trekken. Diverse blusploegen zijn ter plaatse om de brand te bedwingen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer adviseert om uit de rook te blijven en als men thuis last heeft van de rook om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten.

Update 19.20 uur

Er brandt een opslaggebouw van bouwmaterialen. In het weekend is het fabrieksterrein grotendeels gesloten, dus er waren geen personen aanwezig in het gebouw.