Verdachten autobranden Nieuwegein nu ook verdacht van stenengooien in Utrecht-Zuid

e politie heeft in het onderzoek naar autobranden in Nieuwegein drie personen aangehouden, die ook verdacht worden van het ingooien van ruiten in Utrecht-Zuid.

Op 29 november en 1 december 2018 werden in Nieuwegein in totaal 11 auto’s in brand gestoken. De politie startte een onderzoek. En daarbij kwamen al snel drie verdachten in beeld. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Nieuwegein, een 15-jarige jongen uit De Meern en een 19-jarige vrouw uit Nieuwegein. Hierover verscheen op 3 december een nieuwsbericht. De verdachten uit Nieuwegein werden nog dezelfde dag aangehouden en de verdachte uit De Meern vier dagen later.

Vandalisme

Tijdens de verhoren bleek dat de verdachten nog meer op hun kerfstok hadden. Ze bekenden elk hun aandeel in het ingooien van een ruit van een passerende autobus op de Dichtersbaan ter hoogte van skatepark De Yard op 4 november 2018, waarbij de steen twee passagiers trof. Die raakten gelukkig niet gewond, maar kwamen met de schrik vrij. Ook bekenden de verdachten hun aandeel bij het vernielen van een ruit van een woning aan de Da Costakade op 24 november 2018. De gemeente Utrecht heeft destijds het skatepark gesloten, omdat er te veel vandalisme plaatsvond en omwonenden te veel overlast ondervonden van de plek. De politie maakt proces-verbaal tegen de verdachten op.