Van de 43 klachten over etnisch profileren door politie is er 1 gegrond verklaard

In 2018 zijn door de politie in totaal 43 klachten ontvangen van burgers die zich etnisch geprofileerd voelen door de politie. 'Dat zijn er 3 minder dan het jaar ervoor', zo laat de politie dinsdag weten.

Politiecontrole

Wie een klacht heeft over een politiecontrole en vermoedt etnisch geprofileerd te zijn, kan dat sinds december 2016 melden via de politieapp. Die app werd toen uitgebreid met een klachtenmodule, omdat de politie beter zicht wilde op hoe vaak burgers zich etnisch geprofileerd voelen en of dit al dan niet terecht is.

Iedere klacht is er één te veel

‘We krijgen als politie gelukkig steeds beter inzicht in de aard en omvang van dit soort klachten’, zegt Lute Nieuwerth, portefeuillehouder Kracht van het Verschil bij de politie: ‘Het is belangrijk dat mensen die een vervelende ervaring met de politie hebben dat melden. Wij zijn een lerende organisatie, dus die klachten helpen ons om het de volgende keer beter te doen. Onze klachtenprocedure is gericht op het herstel van vertrouwen van burgers in de politie en op het leren van signalen van burgers over hoe de dienstverlening beter kan. Dat lukt gelukkig vaak als burgers en politie met elkaar in gesprek gaan en beter begrip krijgen voor elkaars overwegingen. Achter iedere klacht gaan verhalen schuil. Zowel van de klagers als van de politiemensen.’

Wijze van klagen

Van de 43 klachten kwamen er vorig jaar 2 binnen via de politie-app, 27 klachten via politie.nl, 5 klachten zijn schriftelijk ingediend, 1 klacht telefonisch, 1 klacht via e-mail en 1 klacht werd via de gemeente doorgestuurd. Van 6 klachten kon de wijze van indiening niet worden achterhaald. In totaal ontving de politie in 2018 9.579 klachten.

Klachtenprocedure

Alle klachten die de politie in 2018 in behandeling heeft genomen, worden afgehandeld volgens de geldende klachtenprocedure. Die procedure is gericht op het herstel van vertrouwen van burgers in de politie en op het leren van signalen van burgers over hoe de dienstverlening beter kan. Dat doet de politie door de betrokkenen – de politiemedewerker en degene die de klacht heeft ingediend – met elkaar in gesprek te brengen. Dit wordt de eerste fase van de klachtafhandeling genoemd. Maar soms zijn mensen ook na de eerste afhandeling van hun klacht niet tevreden. Dan start fase twee, waarbij een onafhankelijke klachtencommissie zowel de klager als de betreffende politieambtenaren hoort. De klachtencommissie adviseert de politiechef vervolgens over de afdoening van de klacht.

Afhandeling klachten

In 25 gevallen is de klacht in de eerste fase afgehandeld door middel van een gesprek met de klager. Daarvan werden 16 klachten als onterecht aangemerkt, 1 klacht werd terecht bevonden. In 8 gevallen kon geen standpunt worden ingenomen. 1 klacht werd in de tweede fase door de politiechef als ongegrond beoordeeld, na advisering door de klachtencommissie.

Niet behandeld

Van de binnengekomen klachten zijn er 10 om verschillende redenen niet behandeld, omdat er bijvoorbeeld geen contact kon worden gevonden met de klager, de klacht werd ingetrokken of omdat deze niet ontvankelijk was. 3 klachten waren op 31-12-2018 nog in behandeling in de eerste fase, en 4 klachten in de tweede fase.