Aanhoudingen creditcard-phising

Het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland heeft nu 3 verdachten aangehouden.

De drie verdachten – mannen van 22, 28 en 20 jaar uit Amsterdam – werden op 15, 22 en 29 januari aangehouden voor medeplichtigheid aan creditcard-phising. Naar schatting maakten zij ruim €50.000 buit. De aanhoudingen zijn het resultaat van intensief recherchewerk door het cybercrimeteam Midden-Nederland. Tijdens een langlopend onderzoek konden de verdachten worden geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden, observaties en het nalopen van digitale sporen.

Aangifte creditcard-phising

De zaak kwam aan het rollen nadat creditcardprovider ICS aangifte deed van phising. De verdachten gingen als volgt te werk:

Klanten van ICS werden benaderd via een phisingmail.

Als een klant op een linkje in de mail klikte, werd hij of zij omgeleid naar een vals ICS website. Zo konden de internetcriminelen klantgegevens achterhalen.

Vervolgens vroegen de daders op een échte ICS website een extra creditcard aan met de gegevens van de slachtoffers.

De daders lieten de extra aangevraagde creditcard bezorgen in de brievenbus van een leegstaande woning.

De daders visten de brievenbus leeg en gebruikten de creditcards van de slachtoffers voor het pinnen van hoge bedragen en het bestellen van dure goederen.

Politie doet verder onderzoek

Eén verdachte is in vrijheid gesteld, de andere verblijven op dit moment in het huis van bewaring. Het onderzoek gaat verder. Heeft u informatie die van belang kan zijn voor dit onderzoek? Vul dan het tipformulier in!

Wat kunt u doen om phising te voorkomen?

Creditcardmaatschappijen, banken en bijvoorbeeld webshops vragen nooit om uw persoonlijke inlogcodes of pincodes. Reageer NOOIT op e-mails, telefoontjes of appjes met verzoeken om deze persoonlijke gegevens op te geven. Klik niet op links en verwijder de berichtgeving.

Klik niet op betaalverzoeken van onbekenden.

Stuur uw bankpas niet op. Heeft u een nieuwe betaalpas aangevraagd? Dan zal de bank altijd vragen om uw oude pas door te knippen en weg te gooien.

Publiceer geen rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs op social media. Stuur ook geen kopieën met de post mee.

Wilt u een betaalverzoek doen, log dan in op uw eigen bankapp of de website van uw bank en doe daar de betaling. Controleer het webadres.

Slachtoffer van phising?

Bent u slachtoffer geworden van phising? Blokkeer dan direct uw bankrekening, bankpas en/of creditcard. En doe aangifte.