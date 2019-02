Woerdense teckelfokker moet therapie voor teckel Tekk vergoeden

Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een civiele procedure tussen de eigenaar van de teckel en de fokker.

De Bredase eigenaar van de teckel heeft in november 2016 de hond, luisterend naar de naam Tekk, gekocht bij een teckelfokker in Woerden. Volgens de eigenaar was de hond vanaf het begin extreem angstig, reageert hij slecht op onbekenden en blaft hij uit angst. In de koopovereenkomst is vermeld dat Tekk op 10 september 2016 is geboren en dat Bas en Bella de ouders van het beest zijn. Na een uitzending van het televisieprogramma ‘Opgelicht?!’ in mei 2018 heeft de eigenaar van de teckel aan de bel getrokken. Volgens de eigenaar zijn de problemen met Tekk het gevolg van een erfelijk gebrek en de omstandigheden waaronder hij de eerste acht weken heeft geleefd.

Kosten gedragstherapeut

De fokker heeft toegegeven dat de namen van de ouders van Tekk in de koopovereenkomst niet kloppen. Ook zijn er aanwijzingen dat de fokker de regels heeft overtreden bij het chippen en registreren van hond Tekk en de hond niet de nodige zorg heeft gegeven de eerste weken. De rechter concludeert dat de teckel niet aan de koopovereenkomst voldoet en dat de fokker dus tekortgekomen is. Terugbetaling van de koopsom, zoals de eigenaar eist, is niet aan de orde omdat dat zou betekenen dat de eigenaar de hond moet teruggeven aan de fokker. Dat wil de eigenaar niet. Wel heeft de eigenaar recht op een schadevergoeding en een vergoeding van de proceskosten. Het is algemeen bekend dat de eerste periode van een hondenleven belangrijk is voor socialisatie en dat een gebrekkige socialisatie van een hond invloed kan hebben op het gedrag. De problemen met Tekk zijn te herleiden naar het ontbreken van de juiste zorg in zijn eerste weken. Daarom moet de fokker de kosten van de gedragstherapeut vergoeden. De kosten voor het castreren van de hond en het verwijderen van melktanden hoeft de fokker niet te betalen omdat deze kosten haar niet aan te rekenen zijn. Ook het geëiste smartengeld en de vergoeding voor toekomstige schade worden niet toegewezen.