Helikopter markeert bakermat luchtmacht Soesterberg

De geschiedenis van Soesterberg is nauw verweven met de Koninklijke Luchtmacht en die bijzondere band is nu ook goed zichtbaar. Bij het vliegdorp, langs de provinciale weg N237, prijkt sinds vandaag prominent een heuse Alouette III op een metershoge sokkel. De luchtmacht schonk de helikopter. De bergingsdienst van het krijgsmachtdeel plaatste hem.

Eind 2015 kwam er een einde aan ruim 50 jaar Alouette-inzet voor Defensie. Het multifunctionele toestel werd in die periode voor de meest uiteenlopende taken ingezet. Van vredesoperaties, opleidings- en fotovluchten tot VIP-transporten, waaronder leden van het koninklijk huis. Hiervoor vlogen de helikopters regelmatig van en naar Soesterberg.

Majoor-vlieger Valette Jacobs-Kloppenburg vertelde bij de onthulling wat de Alouette zo speciaal maakt: “Iedere vlieger, techneut of militair die met, aan of in deze helikopter heeft gewerkt heeft zijn of haar eigen verhaal. Een paar karakteristieken komen altijd naar voren. Betrouwbaar wordt veel genoemd. Een hele fijne eigenschap kan ik u vertellen, vooral als je met een lid van het koninklijk huis vliegt.”

Er is ruim 100 jaar gevlogen met een diversiteit aan vliegmachines vanaf de vlieghei, vliegkamp en later Vliegbasis Soesterberg. Jacobs-Kloppenburg: “Ondanks de sluiting in 2008 blijft Soesterberg belangrijk voor alle luchtmachters. Het is ook de plek van ‘het monument’. De gedenkzuil luchtvarenden, waar wij luchtmachters ieder jaar op 1 juli, de oprichtingsdag van de luchtmacht, stilstaan bij onze gevallen collegae luchtvarenden. Het is en blijft onze bakermat.”

Overkluizing met allure

In 2017 werd in Soesterberg de zogenoemde overkluizing van de provinciale weg N237 opgeleverd. Deze civieltechnische constructie overdekt de drukke weg en verbindt zo tegelijkertijd 2 delen van het dorp met elkaar. Op de overkluizing is een park ingericht.