FNV: Shellmedewerkers wijzen eindbod Shell voor cao massaal af

Het eindbod van Shell voor de nieuwe cao is door de medewerkers massaal weggestemd. In plaats van 5% loonsverhoging voor 2019, kwam het eindbod niet verder dan 2,5% voor 2019 en 2% voor 2020.

Egbert Schellenberg, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘De medewerkers hebben een duidelijk signaal afgegeven. Daarom roepen wij Shell dan ook op het eindbod van tafel te halen en opnieuw te gaan onderhandelen. Deze keer over een goede cao, die in verhouding staat met de miljardenwinsten van het bedrijf. Ook moet in de nieuwe cao een inhaalslag komen om de koopkracht weer te herstellen, want de loonontwikkeling loopt achter bij andere bedrijven.’

FNV Procesindustrie eist 5% loonsverhoging voor 2019, hogere vergoedingen voor oproepdiensten, minder opkomstdagen en meer ADV-dagen als compensatie voor de overdrachttijd tussen diensten. Maar ook maakt de herinvoering van een werkgeversbijdrage van de ziektekosten deel uit van de voorstellen van de vakbond. De cao voor Shell geldt voor de medewerkers in Pernis en Moerdijk. De huidige cao loopt af op 1 maart.