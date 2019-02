Opnieuw zoektocht naar vermiste Connor James Murphy

De politie in MAsterdam heeft samen met duikers van de Koninklijke Marine opnieuw gezocht naar de vermiste Connor James Murphy. De Ier wordt al sinds 12 januari vermist.

Eerder zocht men ook al in het water nabij de Oudeschans. Hier werd Murphy in de nacht van zaterdag op zondag voor het laatst gezien. Na die tijd is er niets meer van hem vernomen.

Ook de zoektocht van donderdag heeft geen spoor van de vermiste Ier opgeleverd.