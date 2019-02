Boeing 747 vannacht even op de A9

In de nacht van vrijdag op zaterdag verplaatst Corendon een Boeing 747 van luchthaven Schiphol naar de tuin van het Corendon Village Hotel aan de Schipholweg in Badhoevedorp. In de nacht van 8 op 9 februari 2019 wordt de oversteek over de snelweg A9 gemaakt.

Voorafgaand aan de oversteek ter hoogte van de Sloterweg, worden lichtmasten en vangrails weggehaald en rijplaten neergelegd. De feitelijke oversteek duurt zo’n 15 minuten. Daarna worden rijplaten weggehaald en lichtmasten en vangrails teruggezet. De werkzaamheden worden verricht door een door Corendon ingehuurde aannemer die gecertificeerd is om aan infrastructuur te werken. Zondag komt de Boeing aan op de plaats van bestemming. Het vliegtuig, waarvan de bruikbare onderdelen zijn verwijderd, wordt een 'experience center' waar een nog nader te bepalen attractie in komt.

Corendon heeft helaas nooit zelf een 747 tot haar beschikking gehad om passagiers mee te vervoeren naar bestemmingen in de wereld.