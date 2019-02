Toch geen scheur in funderingsvloer stadhuis Apeldoorn

Uit nader onderzoek blijkt dat er geen scheur zit in de vloer van de centrale hal in het stadhuis. 'De schade die te zien is op de foto’s is het gevolg van afbrokkelend marmer', zo laat de gemeente Apeldoorn vrijdag weten.

Gebouw 'in beweging'

De schade die te zien is op de foto’s is het gevolg van afbrokkelend marmer. Door sloop- en renovatiewerkzaamheden is het gebouw in beweging. Marmer beweegt niet mee en brokkelt daardoor af.

Parkeergarage Marktplein

In één van de balken in de parkeergarage onder het stadhuis zijn scheurtjes gevonden. Het lijkt erop dat het om oude scheurtjes gaat. Vanochtend heeft nader onderzoek plaatsgevonden of er nog andere schade aanwezig was. Dit is niet het geval. De volledige parkeergarage is weer beschikbaar. De fietsenstalling is open volgens openingstijden die gelden tijdens de verbouwing.

Geen risico

Tijdens de raadsvergadering op donderdagavond 7 februari heeft niemand risico gelopen. Het stadhuis is uit voorzorg ontruimd en gesloten. Ook op dit moment is er geen enkel risico en kan de parkeergarage en fietsenstalling gewoon gebruikt worden.

Stutten parkeergarage Marktplein

Sinds een paar weken staan er stutten in de parkeergarage. Deze staan daar vanwege het demonteren van de vide. Er is geen verband met de gebeurtenissen van donderdagavond 7 februari.