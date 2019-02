Vertraging op Schiphol door storm

Het is wisselend bewolkt met af en toe zon maar vooral in het zuidoosten is er ook kans op een bui. In de avond neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe. De middagtemperatuur wordt een graad of 9. Het is onstuimig met een (vrij) krachtige zuidwestenwind, aan de kust en boven het IJsselmeer is de wind hard tot stormachtig, 7 a 8 Bft. In een groot deel van het land, het zuiden en oosten uitgezonderd, kunnen zware windstoten voorkomen tot 80 km/uur, langs de kust tot 90 km/uur.

Komende nacht is het bewolkt en gaat het van het zuidwesten uit regenen. De minimumtemperatuur ligt tussen 5°C in het noorden en 8°C in het zuidwesten. De wind draait naar zuid tot zuidwest en neemt af naar matig, aan de kust en boven het IJsselmeer aanvankelijk vrij krachtig, mogelijk krachtig.

Morgen overdag is het bewolkt en regent het geruime tijd. Pas in de loop van de avond wordt het van het westen uit wat droger. De maximumtemperatuur ligt rond 10°C en deze wordt al in de loop van de ochtend bereikt. De wind draait van het zuiden uit naar een westelijke richting en neemt boven de zuidelijke helft toe naar vrij krachtig, aan de zuidwestkust naar krachtig. Boven het noorden is de wind zwak tot matig uit uiteenlopende richtingen. In de loop van de middag draait de wind naar het noordwesten en wordt matig boven land en (vrij) krachtig aan de kust, in de avond in het zuidwestelijk kustgebied mogelijk hard.