Boeing Corendon staat op zijn plaats

Na een vijfdaags megatransport van Schiphol naar Badhoevedorp is de Boeing 747 van Corendon vanochtend gearriveerd in de tuin van het Corendon Village hotel. Daar wordt het vliegtuig later dit jaar omgebouwd tot een 5D-experience over de 747 en de geschiedenis van de luchtvaart.

Dinsdagnacht begon de laatste reis van de Boeing luchthaven Schiphol. Het ontmantelde toestel werd op een trailer van gespecialiseerd transportbedrijf Mammoet geplaatst om de 12,5 kilometer naar het hotel te kunnen afleggen. Daarbij moest het vliegtuig 17 sloten, snelweg A9 en een provinciale weg oversteken. De A9 werd in de nacht van vrijdag op zaterdag succesvol overgestoken. In de nacht van zaterdag op zondag stak het transport de Schipholweg over om daarna met 57 bewegingen achteruit in te parkeren in de hoteltuin. Het spectaculaire transport trok wereldwijd de aandacht en werd door nationale en internationale media gevolgd.

Zwaargewicht

De Boeing 747 is het voormalig KLM-toestel ‘City of Bangkok’ dat na 30 jaar trouwe dienst een nieuwe eindbestemming krijgt in de hoteltuin. Het toestel is 64 meter breed, 71 meter lang en weegt 160 ton. Om het veilig op zijn plek te kunnen houden is het vliegtuig vandaag op 1,5 meter hoge stalen sokkels van in totaal 15 ton staal gehesen. Daaronder zitten zware betonnen platen die berekend zijn op het enorme gewicht.

5D-experience

De Boeing wordt later dit jaar omgebouwd tot 5D-experience. Bezoekers kunnen straks door, over of onder het vliegtuig lopen en op plekken komen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek. Zo kunnen ze de cargo-ruimte zien waar de bagage wordt ingeladen, zien hoe er getankt wordt en een kijkje nemen in de keuken van de businessclass en de cockpit in het upperdeck. Ze kunnen zelfs over de dertig meter lange vleugels lopen. Daarnaast worden bezoekers meegenomen in de geschiedenis van de luchtvaart. Die reis begint bij het oeroude menselijke verlangen om te vliegen en leidt via eerste serieuze vliegpogingen rond 1900 tot de ontwikkeling van de Boeing 747. Het hoogtepunt van de reis vormt de 5D-experience, waarin ze het vliegen in al zijn facetten zelf kunnen ervaren. De tuin waarin de Boeing staat is deels ingericht als ecozone, is open voor hotelgasten en wordt als festivalterrein gebruikt.

Pas- en meetwerk

Corendon-oprichter Atilay Uslu had zelf een kamer geboekt in het hotel. Precies op de plek waar - als alles goed zou gaan - de neus van de Boeing voor het raam zou komen te staan. ,,Toen ik vanochtend de gordijnen opende, zag ik haar in volle glorie staan. Ik realiseerde me dat na maandenlange voorbereiding het ons echt is gelukt om het toestel met veel pas- en meetwerk op haar uiteindelijke plek te krijgen. Daar word je wel even stil van”, zegt hij. Corendon sprak daarna zijn dank uit voor de medewerking van de gemeente Haarlemmermeer, overheidsinstanties, diverse bedrijven en de eigen medewerkers, zonder wie de stunt nooit gelukt was.

Iconisch toestel

Het transport van het vliegtuig viel dit weekeinde samen met de viering van de eerste testvlucht van de Boeing 747 op 9 februari 1969, precies vijftig jaar geleden. De 747 is een iconisch toestel en was tot 2007 het grootste vliegtuig ter wereld. Het kon destijds 2,5 keer zoveel passagiers vervoeren dan andere gangbare types. Het was ook het eerste widebody toestel, met twee gangpaden. Kenmerkend is ook het tweede dek, waar tevens de cockpit zit. KLM introduceerde in 1971 de eerste Boeing 747 in haar vloot. De 'City of Bangkok’, in 1989 in de vloot opgenomen, werd destijds gedoopt door negen Thaise monniken. Na bijna dertig jaar trouwe dienst siert het overgespoten toestel nu de Corendon hoteltuin.