Politie en familie maken zich grote zorgen over Selia

Haar familie en de politie maken zich grote zorgen. Selia heeft medicijnen nodig, die heeft ze niet bij zich. Zij is het laatst gezien op de Poortmolen in Capelle aan den IJssel. Heeft u een tip laat het de politie weten!

Selia maakte zondagmiddag rond 16.00 uur een wandelingetje en is vervolgens niet meer teruggekomen. Door agenten is direct een onderzoek op de ‘last point seen’ ingesteld. Camerabeelden zijn uitgekeken, met familie en vriendinnen is gesproken, door agenten is zowel op de grond als vanuit de lucht gezocht en het openbaar vervoer is ingelicht. Ook een oproep op alle social media leidde nog niet naar Selia.

Het onderzoek naar haar vermissing gaat onverminderd door. Op dit moment worden camerabeelden opgevraagd van bedrijven die langs de route zitten die zij mogelijk heeft gelopen. Ook haar telefoon en geldtransacties zijn nagekeken. Dit geeft tot nu toe geen indicatie waar zij zou kunnen zijn.

Haar familie en politie maken zich zorgen om haar gezondheid en vragen daarom uw hulp. Heeft u haar gezien of heeft u een tip over haar verblijf, bel dan met 0900-8844.