'Dutchbatters doen aangifte tegen Defensie vanwege gif in hoofdkwartier Sebrenica'

Dutchbat-militairen die tijdens de Bosnische burgeroorlog in 1994 en 1995 gelegerd waren in het hoofdkwartier Potocari in Sebrenica doen aangifte tegen Defensie, omdat ze zouden zijn blootgesteld aan giftige stoffen.

De militairen doen aangifte van mishandeling en poging tot zware mishandeling. Dit meldt EenVandaag woensdag. De militairen zouden tijdens hun missie onbeschermd zijn blootgesteld aan asbest, andere giftige stoffen en straling. De Dutchbatters waren destijds ondergebracht op een terrein van de oude accufabriek, waar bergen asbest en andere chemicaliën lagen alsook een vat met daarop de waarschuwing 'nucleair'.

In deze omstandigheden moesten de Dutchbatters hun werk doen. De militairen vertellen daarover in EenVandaag. Ze zijn in het bezit van foto's en video's van de aanwezigheid van de gevaarlijke stoffen op het terrein. Volgens oud-luitenant kolonel Karremans, die destijds de hoogste baas in Sebrenica, hadden de militairen 'nooit gelegerd hadden mogen worden in een zwaar beschadigde en vervuilde accufabriek.'

Defensie ontkent de aanwezigheid van asbest niet, maar zegt dat er maatregelen zijn genomen waardoor het personeel geen onverantwoord risico voor gezondheidsproblemen heeft gelopen.

Wat betreft de aangifte tegen Defensie heeft veteraan Remko de Bruyne het voortouw genomen.