Grote brand in schuren Oudkarspel, meerdere woningen ontruimd

In het Noord-Hollandse Oudkarspel is woensdagochtend een zeer grote brand uitgebroken in enkele schuren aan de Laanweg.

De brand begon in een schuur, maar sloeg over naar aanpandige loodsen. Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord laat weten dat er geen personen in de schuur aanwezig waren.

Mogelijk is er bij de brand asbest vrijgekomen. Door de wind kan de asbest verspreid zijn in een straal van 150 meter rondom de schuren. De brandweer is met groot materieel uitgerukt en krijgt assistentie van omliggende korpsen. Dit meldt alarmeringen.nl. Vanwege de dikke zwarte rook die bij de brand vrijkomt, wordt omwonenden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. De hulpdiensten hebben in de omgeving meerdere woningen ontruimd in verband met de brand. Deze bewoners worden opgevangen in hotel De Buizerd in Oudkarspel. Bewoners in de buurt zijn door een NL-Alert op de hoogte gesteld van de situatie.

De melding van de brand kwam tegen 07.00 uur bij de hulpdiensten binnen. Al heel snel daarna moest er worden opgeschaald naar zeer grote brand.