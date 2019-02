Duitser (32) ramt politieauto's tijdens lange achtervolging

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie rond 02.30 uur, na een lange achtervolging over de snelwegen A67 en A2, uiteindelijk in Best een 32-jarige man uit het Duitse Augsburg aangehouden. 'De man was bestuurder van een eerder in Eindhoven gestolen Citroën C4', zo meldt de politie woensdag.