Plotseling overlijden westelijke laaglandgorilla (33) ARTIS

In dierentuin ARTIS is dinsdagavond rond 18.30 uur Sindy, één van de westelijke laaglandgorilla’s, op 33-jarige leeftijd plotseling overleden. Dit heeft ARTIS woensdag bekendgemaakt.

Doodsoorzaak ontsteking

'De doodsoorzaak was een grote ontsteking en veel ontstekingsvocht in haar buik. De oorzaak van de ontsteking wordt nog onderzocht. Uit de autopsie bleek dat ze niet te redden zou zijn geweest', aldus ARTIS.

Onder behandeling

Gorillavrouw Sindy stond al langere tijd onder behandeling van het veterinaire team, omdat ze telkens korte periodes minder alert was. Vorig jaar werd ze met behulp van specialisten uit het OLVG uitgebreid onderzocht. Binnenkort stond opnieuw een uitgebreid onderzoek gepland. Vanochtend trof de dierverzorging haar dood aan in het binnenverblijf. Westelijke laaglandgorilla’s leven in groepen en vertonen rouwgedrag. Eerst onderzoeken gorilla’s het lichaam om te kijken of het niet meer leeft. Nadat de gorilla’s vanochtend afstand namen van haar lichaam is het weggehaald. Een aantal gorilla’s roept haar nog af en toe.

Moeder

Sindy kreeg in totaal zes jongen, waarvan drie in ARTIS. Twee van haar jongen leven nog in de groep in ARTIS. De jongste, Shae, is drie jaar oud. Jonge gorilla’s nemen doorgaans vanaf hun derde of vierde jaar meer afstand van de moeder. Shae dronk de laatste tijd al minder bij zijn moeder en kan zelf zijn eten vergaren. Hij kan zelfstandig verder en wordt goed in de gaten gehouden door de dierverzorgers. Hij blijft samen in de groep met acht andere gorilla’s: een zilverrug, twee volwassen vrouwen, vier jonge mannetjes en een jong vrouwtje.

Westelijke laaglandgorilla

De westelijke laaglandgorilla is een ernstig bedreigde diersoort. Deze soort leeft in bosrijke gebieden, zoals oerwouden, in verschillende landen in West-Afrika. Voor wilde populaties vormt de mens de voornaamste bedreiging. Door boskap wordt hun leefgebied steeds kleiner en meer versnipperd. Ook worden er op hen gejaagd om hun vlees, ook wel ‘bushmeat’, te kunnen verhandelen. In het wild worden westelijke laaglandgorilla’s 35 à 40 jaar. In dierentuinen ligt het gemiddelde op 47 jaar. ARTIS neemt deel aan het Europese fokprogramma voor de westelijke laaglandgorilla.