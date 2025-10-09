Vrouw (49) niet aangekomen op werk, politie vermoedt ontvoering

De politie onderzoekt een ontvoering. 'Afgelopen woensdag 8 oktober is een 49-jarige vrouw rond 08.30 uur vanuit de Mosselplaat in Hoofddorp vertrokken naar haar werk in Beverwijk. Ze is vertrokken in een zwarte BMW 530e met het kenteken G241ZP. Op haar werk is zij nooit aangekomen', zo meldt de politie.

Ontvoerd

'We gaan er vanuit dat het slachtoffer is ontvoerd. Onbekend vanaf welke locatie. Het is op dit moment onduidelijk waar het slachtoffer zich bevindt. De politie doet grootschalig onderzoek en kan hulp bij het onderzoek goed gebruiken', aldus de politie

Grootschalig onderzoek

Sinds de melding van de vermissing doen meerdere rechercheteams intensief onderzoek om de vrouw terug te vinden. Ook is een Team Grootschalige Opsporing gestart.

Oproep mogelijke getuigen

Bent u getuige geweest van de ontvoering? Heeft u relevante camerabeelden? Of heeft u andere belangrijke informatie voor de politie? Bel dan direct de politie via 0800-6070.