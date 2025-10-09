Interesse in zelfverdedigingstraining voor vrouwen door toename grensoverschrijdend gedrag

Het aantal vrouwen dat zich inschrijft voor zelfverdedigingstrainingen neemt sterk toe. 'Verschillende aanbieders in Nederland melden een duidelijke stijging van de interesse, vooral onder jonge vrouwen. Deze groei hangt samen met meldingen van straatintimidatie en een toenemend gevoel van onveiligheid', zo meldt Web Wings B.V..

CBS-cijfers onderstrepen probleem

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ongeveer twee op de drie jonge vrouwen tussen de 12 en 25 jaar in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met straatintimidatie. Dit kan variëren van ongewenst nagefluit en nageroep tot andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals lastigvallen of ongepaste aanrakingen. Deze ervaringen zorgen vaak voor een onveilig gevoel en beïnvloeden het dagelijkse leven van veel vrouwen.

Effecten van straatintimidatie op vrouwen

Veel vrouwen ervaren door deze vormen van intimidatie niet alleen stress en angst, maar merken ook dat hun bewegingsvrijheid in het openbaar sterk wordt beperkt. Het constante gevoel van onveiligheid kan ervoor zorgen dat zij bepaalde straten, buurten of tijden van de dag vermijden. Daarnaast passen veel vrouwen hun gedrag aan door bijvoorbeeld minder vaak alleen de deur uit te gaan, oplettender te zijn op hun omgeving of omwegen te maken om drukke of onbekende plekken te vermijden. Deze ingrepen hebben een negatieve invloed op hun dagelijkse leven, sociale activiteiten en gevoel van zelfstandigheid.

Trainingen bieden meer dan fysieke vaardigheden

Volgens Energia Martial Arts bieden hun zelfverdedigingstrainingen voor vrouwen veel meer dan alleen fysieke technieken om zich te beschermen. De trainingen zijn speciaal ontwikkeld om ook de mentale weerbaarheid te versterken. Vrouwen leren bij Energia niet alleen hoe ze effectief kunnen reageren in bedreigende situaties, maar ook hoe ze signalen van gevaar vroegtijdig kunnen herkennen en daarop kunnen anticiperen.

Aangeven persoonlijke grenzen

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het aangeven van persoonlijke grenzen, het vergroten van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een assertieve houding. Door deze combinatie van vaardigheden voelen deelneemsters zich niet alleen veiliger, maar ook sterker en zekerder in het dagelijks leven. Het programma is ontworpen voor vrouwen van alle leeftijden en niveaus en vindt plaats in een veilige, ondersteunende omgeving, waar respect en empowerment centraal staan.

Toekomstperspectief: veiliger en zelfverzekerder de straat op

Met de groeiende belangstelling voor zelfverdedigingstrainingen krijgen steeds meer vrouwen het zelfvertrouwen om zich veiliger te voelen in hun dagelijks leven. Energia Martial Arts speelt een belangrijke rol door fysieke vaardigheden en mentale veerkracht te versterken. Er is nog veel te doen om grensoverschrijdend gedrag te verminderen. Deze trainingen versterken echter persoonlijke veiligheid en empowerment. Zo zetten vrouwen samen een stap naar een samenleving waarin zij weer vol vertrouwen zichzelf kunnen zijn.