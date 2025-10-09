'Arbeidsmigrant moet niet meer afhankelijk zijn van zijn werkgever voor de huisvesting'

Het tekort aan huisvesting maakt het voor alle doelgroepen moeilijk op de woonmarkt: toetreders, statushouders en ook arbeidsmigranten. Vooral de arbeidsmigranten zijn een kwetsbare doelgroep waar foute huisvesters makkelijk misbruik van kunnen maken. De verkamerde eengezinswoningen waar bijvoorbeeld tien arbeidsmigranten in moeten wonen, zijn voorbeelden die we vaak zien. Dit zegt Jaap Uijlenbroek van Lento.eu

De overheid worstelt lange tijd met de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze week werd daar nogmaals op gewezen met het SER-advies en in 2021 met het advies Roemer “Geen Tweederangsburgers”. Kern van al die adviezen: zorg voor voldoende aanbod van huisvesting voor arbeidsmigranten en maak de arbeidsmigrant minder afhankelijk van de werkgever.

Koppel woonovereenkomsten los van de arbeidsovereenkomst. Eis van uitzenders dat ze altijd werken met gecertificeerde locaties en voer de ketenaansprakelijkheid in, dat inleners alleen mogen werken met gecertificeerde uitzenders. Vooral het doorvoeren van de eisen die aan uitzenders gesteld moeten worden kost de overheid veel moeite.

In de praktijk regelen veel uitzenders de huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat doen de uitzenders zelf of hebben daartoe een eigen dochteronderneming opgericht die dat regelt. Daarmee blijft wonen en werken in de praktijk in één hand, met als risico dat er misbruik wordt gemaakt van de afhankelijkheid die de arbeidsmigrant heeft.

Om deze afhankelijkheid te doorbreken zou de huisvesting echt via een andere partij geregeld moeten worden die als ‘honest broker’ optreedt en borgt dat alleen eerlijke en evenwichtige huurovereenkomsten worden gebruikt zonder onredelijke bedingen. De arbeidsmigrant moet vooraf weten waar die aan begint: dus duidelijkheid over de woonsituatie, de prijs en het wooncontract. Zoals dat eigenlijk voor alle huurders in Nederland geldt.