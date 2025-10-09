Inzet AI-ondersteunde toepassingen nog beperkt in huisartsenpraktijken

Vrijwel elke huisartsenpraktijk gebruikt tegenwoordig digitale zorgtoepassingen, zoals het e-consult, teleconsult, of het online aanvragen van herhaalrecepten. De inzet van digitale zorgtoepassingen die kunstmatige intelligentie (AI) gebruiken, is echter nog beperkt. Ongeveer 1 op de 5 praktijken geeft aan minimaal één AI-ondersteunde digitale zorgtoepassing in te zetten. Verschillen in de inzet van AI-ondersteunde toepassingen naar enkele onderzochte praktijkkenmerken zijn klein. Er is wel verschil in de behoefte aan deze toepassingen zoals spraakgestuurde rapportage of chatbots/digitale doktersassistenten. Dit blijkt uit de jaarlijkse Nivel Huisartsenpraktijkenenquête 2024.

Vooral e-consult frequent ingezet

Ruim 9 op de 10 huisartsenpraktijken (94%) zet tenminste vier van de zeven bevraagde digitale zorgtoepassingen in: vooral het e-consult (digitaal contact tussen patiënt en zorgverlener) wordt dagelijks gebruikt door de meeste praktijken (88%), terwijl teleconsultatie (digitaal contact tussen zorgverleners onderling; 48%) en digitale geestelijke gezondheidszorgtoepassingen (43%) vaker wekelijks worden ingezet. Een kleine minderheid van de praktijken gebruikt videobellen, en dan vooral enkele keren per jaar.

Inzet AI-ondersteunde toepassingen nog beperkt

Nog maar een klein deel van de huisartsenpraktijken zet AI-ondersteunde digitale zorgtoepassingen in: AI-ondersteunde spraakgestuurde rapportage (14%) en AI-ondersteunde triage (10%) werden het vaakst aangevinkt. Verschillen in de inzet hiervan naar praktijkvorm, stedelijkheid en praktijkomvang zijn doorgaans klein. Ongeveer de helft van de praktijken geeft aan behoefte te hebben aan AI-ondersteunde spraakgestuurde rapportage, preventieve zorg of triage. Daar staat tegenover dat bijna de helft van de praktijken aangeeft géén behoefte te hebben aan AI-ondersteunde chatbots of digitale doktersassistenten, diagnostiek of gepersonaliseerde behandelplannen.