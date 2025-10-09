Uitpondwoningen zorgen voor groter aanbod en dempen prijsstijging woningmarkt

De koopwoningmarkt in het 3e kwartaal 2025 kenmerkt zich door vertrouwen, veel aanbod en vlotte verkopen. 'De reguliere zomerdip bleef uit: er kwamen dit kwartaal maar liefst 46.000 woningen te koop, sinds 2008 het hoogste aantal voor het derde kwartaal', zo meldt de NVM donderdag.

Bijna 42.000 woningen verkocht

Er werden bijna 42.000 woningen verkocht. Een flink aandeel bestond uit uitpondwoningen die de verkoopprijzen drukken. Tegelijk werden de meeste huizen vlot verkocht, gemiddeld in 29 dagen. Maar liefst 81% van de nieuw aangeboden woningen vond binnen drie maanden een koper. 'Het hogere aanbod vlakt wel de prijsstijging af. De gemiddelde transactieprijs van alle via NVM-makelaars verkochte woningen in Nederland bleef hierdoor stabiel op 496.000 euro, net onder een half miljoen', aldus de NVM.

Uitpondwoningen zorgen voor prijsdempend effect

Uitpondwoningen zijn voormalige huurwoningen die door verhuurders, zoals particulieren of woningcorporaties, in de verkoop worden gezet, vaak vanwege hogere belastingdruk en strengere regelgeving. Ze zijn typisch goedkoper dan reguliere woningen, vaak van mindere kwaliteit en met een lager energielabel, en drukken zo de woningprijzen. Dit fenomeen zorgt voor een groter aanbod op de woningmarkt, vooral in grote steden, met een prijsdempend effect.

'Meer realiteitszin en daadkracht nodig van politiek Den Haag

Lana Goutsmits-Gerssen, makelaar en voorzitter van NVM Wonen, vraagt politiek Den Haag om naast ambitieuze verkiezingsprogramma’s en vergezichten meer realiteitszin en daadkracht te tonen bij het oplossen van de actuele woonproblematiek: ‘Met nog drie weken te gaan tot de verkiezingen pleit ik voor realisme, regie en resultaat. De woningmarkt heeft geen behoefte aan beloftes, maar aan beleid dat werkt. De cijfers tonen aan dat de bouwproductie achterblijft, de huurmarkt vastloopt en de betaalbaarheid verder onder druk staat. Het zou voor Nederland goed zijn als de ambities worden vertaald in het daadwerkelijk bouwen van woningen. Want we hebben nog altijd rond 400.000 woningen tekort. Dit heeft duidelijk zijn weerslag op de kansen voor alle woningzoekenden. Daarom moet de nieuwe regering tempo maken: versnel vergunningstrajecten, schrap overbodige regels en bouw waar de vraag het grootst is. Herstel bovendien het vertrouwen in de huurmarkt, zodat verhuurders blijven investeren en de doorstroming weer op gang komt. En werk samen – landelijk, regionaal en lokaal – met partijen die weten hoe het moet. Alleen dan brengen we de woningmarkt écht in beweging.’