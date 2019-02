Basketbalcoach Nieuwegein veroordeeld voor ontucht tijdens training

Een 39-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf van 200 uur. Hij heeft, in zijn tijd als basketbalcoach, zes jeugdspelers bij hun kruis aangeraakt tijdens trainingen in Nieuwegein.

De ontucht vond plaats in het seizoen 2017/2018. De jeugdspelers waren toen 10 tot 14 jaar oud. Uit de verklaringen van de jeugdspelers en een vader blijkt dat de ontuchtige handelingen telkens op dezelfde manier plaatsvonden. Hij raakte de jongens aan als hij uitleg gaf over verdedigingsoefeningen. Hij ging dan dichtbij de jeugdspelers staan die hij als voorbeeld voor de oefening gebruikte. Hij raakte ze vervolgens over hun kleding aan bij hun kruis.

Vrijspraak

De man werd verdacht van het betasten van nog eens zes jeugdspelers. Twee van hen ontkennen dat zij door hem zijn aangeraakt. De rechtbank is het daarom met de officier van justitie en de advocaat eens dat hij hiervan moet worden vrijgesproken. Daarnaast zijn er nog vier jeugdspelers die aan hun ouders hebben verteld dat zij door de coach zijn aangeraakt. Deze ouders hebben in overleg met hun kind geen aangifte gedaan, en de ouders willen ook niet dat zij gehoord worden. De rechtbank spreekt de man daarom vrij van die verdenkingen.

Vertrouwen misbruikt

De man stond binnen de club bekend als een zeer vakkundige en betrokken trainer. De jeugdspelers, ouders en club hadden vertrouwen in hem. Hij heeft zijn positie misbruikt en hun vertrouwen in hem ernstig geschaad. Dat de rechtbank hem van een aantal feiten vrijspreekt is geen reden om een lagere straf op te leggen dan door de officier van justitie is geëist. Ook bepaalt de rechtbank als bijzondere voorwaarde dat hij in werk en hobby niet meer met kinderen mag werken.