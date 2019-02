Geen overdracht van liquidatiezaak Jair Wessels

Liquidatie

Twee mannen worden verdacht van de liquidatie van Jair Wessels op een parkeerterrein naast het station in Breukelen op 7 juli 2017. Een derde verdachte wordt verweten dat hij voorbereidingen heeft getroffen voor die liquidatie. Het Openbaar Ministerie maakte op 27 november vorig jaar bekend dat er een kroongetuigedeal is gesloten met één van de verdachten.

Betrokkenheid

Een dag eerder werden bij de rechter-commissaris in Den Haag twee andere mannen voorgeleid. Zij worden onder andere verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Jair Wessels. De officier van justitie wil de zaak van de drie verdachten die bij de rechtbank Midden-Nederland terechtstaan, door middel van een verwijzing, onderbrengen bij het strafproces dat loopt bij de rechtbank in Den Haag.

Verwijzing

De rechtbank Midden-Nederland is bevoegd om de strafzaak tegen de drie verdachten te behandelen. De rechtbank benadrukt dat zij het belang ziet om de twee strafprocessen over dezelfde liquidatie - met verklaringen van een kroongetuige – in één strafproces onder te brengen. Maar het is wettelijk niet mogelijk om een lopende strafzaak tussentijds over te dragen.