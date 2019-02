OM vult Aanwijzing toepassing dwangmiddelen bij journalisten aan

Het Openbaar Ministerie vult de Aanwijzing toepassingen dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden bij journalisten aan. Het gaat om journalisten die als 'bijvangst' in beeld zijn gekomen in een tapgesprek en waarvan het gespreksverslag in een strafdossier is gevoegd. Voortaan zal de journalist daarvan op de hoogte worden gesteld wanneer het belang van het onderzoek dat toelaat, en voor zover het duidelijk is dat het een journalist betreft. Dat was tot nu toe niet verplicht.