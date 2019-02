Behandeling voor Syriër die met mes dreigde in Naaldwijk

Een 28-jarige man uit Syrië is donderdag veroordeeld voor het bedreigen van een agent met een mes op 27 augustus 2018 in Naaldwijk. De rechtbank vindt dat onvoldoende is vast komen te staan dat de man daadwerkelijk de agent heeft willen steken. Hij is daarom vrijgesproken van poging tot doodslag of zware mishandeling. Ook is vastgesteld dat de man geen terroristisch motief had.

Geestelijke achteruitgang

De man had in Syrië het nodige meegemaakt en was in 2012 de oorlog ontvlucht. Met hulp van mensensmokkelaars was hij in Europa terecht gekomen en had in Zweden asiel aangevraagd. Toen het daar eind 2017 geestelijk slecht met hem ging, heeft zijn vader hem naar Nederland gehaald waar de rest van het gezin inmiddels verbleef. De overige gezinsleden probeerden in 2018 zo goed mogelijk voor hem te zorgen omdat hij geestelijk steeds verder achteruit ging. Toch ging het in augustus mis.

Vermoeden terroristische aanslag

Bij het incident in Naaldwijk heeft de man de agent zodanig met een mes bedreigd, dat meerdere agenten zich genoodzaakt voelden gericht op hem te schieten. Op dat moment werd gedacht dat hij een terroristische aanslag wilde plegen. Het incident heeft een grote impact gehad op de betrokkenen, zo bleek bij uit de slachtofferverklaring van de agent.

Ontoerekeningsvatbaar

Volgens de deskundigen verkeerde de man tijdens het incident in een psychose en was hij volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank heeft de man daarom geen straf opgelegd, maar bevolen dat de man een jaar lang in een psychiatrisch ziekenhuis moet worden behandeld.