Mannen veroordeeld voor ontucht met minderjarig meisje

​Bescherming van minderjarigen

In vier van de vijf zaken is bepleit dat verdachte geen schuld had omdat hij niet zou hebben geweten hoe oud het meisje was. Ze zou ouder dan 18 lijken. De rechtbankgaat daar niet in mee. Voor het bewijs van ontucht is het genoeg als vast staat dat het gaat om seks met kinderen tussen de twaalf en de zestien jaar. Het maakt daarom geen verschil dat de verdachten niet wisten dat het meisje minderjarig was. De bescherming van de lichamelijke integriteit van kinderen van die leeftijd staat voorop. Die mate van bescherming is zo groot dat ook sprake is van ontucht als zij zichzelf via internet aanbieden of contact zoeken. De verdachten hadden daarom een vérstrekkende onderzoeksplicht om de precieze leeftijd van het meisje te achterhalen.

​Lagere straffen

De mannen krijgen een lagere straf opgelegd dan door de officier van justitie geëist. De rechtbank gaat ervan uit dat de mannen niet wisten dat het meisje slachtoffer was van mensenhandel op het moment dat zij seks met haar hadden.