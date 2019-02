Supermarkten willen in 2025 naar 20% minder verpakkingen

De Nederlandse supermarkten hebben afgesproken dat er in 2025 20% minder verpakkingsmateriaal in de supermarkt ligt. Dit heeft de brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) vrijdag bekendgemaakt.

Verduurzamen

'De branche zet zich collectief in voor minder én duurzamere verpakkingen. Dit is onderdeel van een aantal ambitieuze doelstellingen die de branche heeft gesteld aan verpakkingen. Hiermee leggen de supermarkten de lat hoog; dit is een belangrijke stap om verpakkingsmateriaal te verduurzamen', aldus CBL.

Groenten en fruit

Om de doelstelling van 20% minder verpakkingsmateriaal te realiseren, wordt gestart met projecten met leveranciers van groenten en fruit. Binnen dit project wordt opnieuw gekeken naar verpakkingsmateriaal. De belangrijkste vraag is wat de functie is van de verpakking. Waar het mogelijk is en ook de duurzame oplossing is, zal verpakkingsmateriaal aanzienlijk verminderen.

Een duurzame keuze

Voorop staat voor bedrijven dat een duurzame keuze gemaakt wordt. Naast een forse reductie zijn de verpakkingen die in 2025 in de supermarkten liggen voor 95% recyclebaar, bestaat het plastic verpakkingsmateriaal voor 50% uit gerecycled materiaal en is papier en karton 100% gecertificeerd. De supermarkten hebben veel aandacht voor de bewustwording bij de consument. Op alle eigen merk producten staan bijvoorbeeld weggooi- of recyclingslogo’s zodat de consument kan zien hoe hij het materiaal het beste weg kan gooien.

Reductie CO2-uitstoot

'Verpakkingsmateriaal heeft vaak een belangrijke functie. Het draagt bij aan de voedselveiligheid van een product, biedt bescherming en kan in veel gevallen de houdbaarheid verlengen. Daarnaast moet de verpakking duurzaam zijn', aldus Marieke Doolaard, Manager Duurzaamheid bij het CBL. 'Duurzame verpakkingen leiden tot een reductie van CO2-uitstoot, minder zwerfafval en bewustwording bij de consument. Met deze ambitieuze afspraken kunnen wij als branche een mooie bijdrage leveren aan CO2-reductie.'