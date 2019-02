Celstraffen tot 16 jaar cel voor stichten fatale flatbrand Diemen

Vrijdag heeft de rechtbank in Amsterdam de verdachten van de dodelijke flatbrand in Diemen veroordeeld tot lange celstraffen. 'Ze stichtten brand om geld van de verzekering op te kunnen strijken', zo meldt de rechtbank vrijdag.

Dode (27) en zwaargewonden

De vrouwelijke hoofdverdachte (24) krijgt een gevangenisstraf van 16 jaar, haar broer (25) en hun medepleger (27) moeten 14 en 15 jaar de cel in. Ook moeten zij gezamenlijk ruim 100.000 euro schadevergoeding betalen. Bij de brand kwam een 27-jarige man om het leven en raakten meerdere personen zwaargewond.

Benzine

De twee mannen staken in de nacht van 19 juli 2017 het appartement van de 24-jarige vrouw met benzine in brand. Vanuit de woning op de begane grond verspreidden het vuur en de rook zich snel door het gebouw. Tijdens het blussen werden 8 gewonde personen opgevangen. Een van hen was er zeer ernstig aan toe. Nadat de brand was geblust, werd op de 12e etage het levenloze lichaam van de 27-jarige man gevonden. Kort daarna vond de brandweer een etage lager zijn zwaargewonde vriendin.

Verzekeringsgeld

Al snel na de brand bleek het vuur te zijn aangestoken. Na een tip bij de politie werden drie dagen na de brand de twee mannen aangehouden. Op basis van onder andere tapgesprekken werd enkele maanden later ook de vrouwelijke verdachte aangehouden. Zij had de ochtend na de brand aangifte gedaan van brandstichting en bij de verzekering een schadeclaim ingediend van circa 75.000 euro. Uit het onderzoek is naar het oordeel van de rechtbank vast komen te staan dat het drietal het plan van tevoren nauwkeurig had voorbereid.

Verantwoordelijk voor alle gevolgen

Hoewel de rechtbank aanneemt dat de verdachten geen slachtoffers wilden maken, zijn de gevolgen van de brand hen wel volledig toe te rekenen. Na een zorgvuldige voorbereiding stichtten ze de brand op een tijdstip waarvan zij konden en moesten weten dat er veel mensen in het 15-verdiepingen tellende gebouw lagen te slapen. Bovendien werd de brand gesticht met benzine, en bevond het appartement zich op de begane grond, vlakbij het trappenhuis. Dit alles deden zij enkel om er zelf financieel beter van te worden.

Onherstelbaar leed

De drie hebben met hun daad onherstelbaar leed veroorzaakt, niet alleen bij de nabestaanden van het dodelijke slachtoffer, ook bij de gewonden. Een van hen zal moeten leren leven met blijvend hersenletsel, een ander slachtoffer raakte het grootste deel van haar zicht kwijt. De rechtbank rekent dit de verdachten zeer zwaar aan.

Poging tot oplichting

De 25-jarige vrouw wordt naast de brandstichting ook veroordeeld voor haar poging de verzekering op te lichten. De rechtbank neemt het de vrouw zeer kwalijk dat zij geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor haar daden, zelfs niet toen de fatale gevolgen van de brand duidelijk waren. Zij is in plaats daarvan alleen maar bezig geweest met het verkrijgen van een uitkering van de verzekeringsmaatschappij.