Drugspakketten in supermarkt onderschept

Bij een supermarkt in Utrecht werden eind januari drie pakketten ingeleverd. Het viel de medewerker op dat de verzender een dure ‘track-and-trace’-service wilde, terwijl de inhoud van het pakket dit helemaal niet waard was.

De supermarkt schakelde de politie in en wat bleek? De pakketten waren gevuld met drugs. Afgelopen week werden op dezelfde manier pakketten aangeboden en zondagavond 10 februari konden twee verdachten worden aangehouden.

Supermarkten verzenden jaarlijks veel postpakketten naar alle uithoeken van de wereld. Bij het aannemen van de postpakketten is het lastig om te doorzien wat er daadwerkelijk in zit. De speurders in deze Utrechtse supermarkt blijken er in ieder geval bijzonder goed in zijn!

Aangehouden

Toen er wederom pakketten werden aangeboden, hebben de medewerkers direct de politie gebeld. Bij aankomst van de politieagenten waren de verdachten nog in de supermarkt en konden direct worden aangehouden. De drugspakketten waar zich MDMA, cocaïne en amfetamine in bevonden werden in beslag genomen. Inmiddels heeft de rechtercommissaris besloten de een van de verdachten, een 22-jarige man uit Utrecht, langer vast blijft zitten. De andere aangehouden verdachte, een man van 21 jaar uit Vleuten, werd geschorst. Hij is dus vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in het onderzoek naar deze drugspakketten.