Tussen mango's verstopte partij van 1500 kilo cocaïne onderschept

Afgelopen woensdag is in de Rotterdamse haven een grote partij cocaïne onderschept. 'Een 37-jarige douanier uit Rotterdam is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit drugstransport', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Container met mango’s

In een container werd tussen de mango’s een hoeveelheid van circa 1500 kilo cocaïne gevonden. De container met mango’s was afkomstig uit Brazilië. Begin van dit jaar startte de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek naar een verdachte douanier. Uit informatie van de Douane bleek dat de container met mango’s paste in het lopende onderzoek van de Rijksrecherche en dat de verdachte douanier mogelijk betrokken was bij de invoer van deze container.

Verdachte douanier

De verdachte douanier die is aangehouden is vrijdag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit in beperkingen. De Rijksrecherche heeft de zaak verder in onderzoek. Deze drugsvangst en het aanhouden van de douanier heeft plaatsgevonden in samenwerking met de Douane, het HARC-team, politie, Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie. De drugs zijn inmiddels vernietigd.