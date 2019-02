Energierekening 334 euro hoger

De vergelijking van de energierekening voor huishoudens tussen januari 2019 en januari 2018 is gemaakt op basis van een gelijkblijvend gemiddeld jaarverbruik. Mogelijke veranderingen in het verbruik door een strengere of zachtere winter, door energiezuinigere apparaten of door bijvoorbeeld isolatie zijn hierin niet meegenomen.

Hogere belastingen en leveringstarieven

Per 1 januari is de energiebelasting verhoogd. Huishoudens betalen in 2019 bij gelijkblijvend verbruik 61 euro meer aan belasting op elektriciteit en 101 euro meer aan belasting op gas. Bij gas zijn de tarieven van de energiebelasting gestegen. Bij elektriciteit is de hogere belasting het gevolg van een verlaging van de heffingskorting die geldt voor elektriciteitsaansluitingen; huishoudens krijgen per 1 januari minder terug van de overheid.



De leveringstarieven gingen ook omhoog. Levering van elektriciteit werd 31 procentduurder en gas 20 procent. Hierdoor stijgt de jaarlijkse energierekening met 175 euro. Transport werd in januari 2019 een fractie goedkoper, per jaar scheelt dit 3 euro.

Bijna helft energierekening is belasting

De totale energierekening voor een huishouden bestond in januari 2019 voor 47 procentuit belasting. Een jaar eerder was dit nog 45 procent. Het aandeel belasting in de prijs van elektriciteit is gestegen van 27 naar 32 procent en bij gas steeg het aandeel van 52 naar 53 procent.

Grote prijsschommelingen energie

De prijs van energie is sterk afhankelijk van de olieprijs en van belastingen. Mede hierdoor schommelt de prijs sterk, veel sterker dan het gemiddelde prijspeil in Nederland. In 10 jaar tijd steeg de prijs van energie met 14 procent, terwijl in dezelfde tijd het gemiddelde prijspeil 16 procent omhoog ging. Elektriciteit steeg daarbij iets harder in prijs dan het gemiddelde prijspeil; 17 procent. Gas steeg in 10 jaar 13 procent in prijs.