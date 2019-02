Nieuwe trein NS maakt eerste proefrit

De eerste trein verliet vandaag de fabriek in het Poolse Katowice. Deze testtrein gaat via Salzgitter (Duitsland) waar Alstom statische testen gaat uitvoeren, naar het testcircuit voor nieuw materieel in Velim (Tsjechië).

Wat gelijk opvalt: deze trein is voornamelijk zwart. Omdat het om technische testen gaat, is het niet nodig het uiterlijk en het interieur al af te hebben. Zo heeft deze trein bijvoorbeeld nog geen stoelen. Ook de kleurenfolie aan de buitenkant van de trein wordt op een later moment aangebracht.

De komende twee jaar staan in het teken van het testen en toelaten. Eerst in het buitenland. Bij Alstom in Salzgitter, op het circuit van Velim en in de klimaatkamer van Wenen. Na ongeveer een jaar komt de eerste testtrein naar Nederland voor het uitvoerige test- en toelatingsprogramma hier. In 2021 kunnen dan de eerste reizigers instappen.