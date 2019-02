Ketnet-musicalster (18) overleden na elektrocutie bij spoorlijn in België

De 18-jarige Arne Decock uit België, die meespeelde in Ketnet-musicals, is afgelopen nacht om het leven gekomen door elektrocutie bij een spoorlijn in België. Dit melden Belgische media zondag.

Decock was samen met een vriendin op weg naar huis na een feestje. In het Belgische plaatsje Boom besloot de jongen over een hek te klimmen en het terrein van de Belgische spoorlijnen te betreden. Hij klauterde in een elektriciteitspaal naast de spoorlijn. Met een stok zou hij vervolgens een hoogspanningsleiding hebben geraakt, waardoor hij werd geëletrocuteerd en hij naar benenden viel. De hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. Een woordvoerster van het Antwerpse parket laat aan de Vlaamse krant De Morgen weten : 'Het gaat om een jammerlijk ongeval. De vriendin die bij de jongen was, heeft alles zien gebeuren. Zo weten wij dat er geen andere personen bij het accident zijn betrokken.'

Decock speelde mee in enkele Ketnet-musicals. Hij speelde onder meer de hoofdrol in de musical Kadanza Together uit 2016.