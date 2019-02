'Middelbare scholen in krimpgebieden dreigen te verdwijnen'

Door het geruglopen van het aantal leerlingen dreigen de laatse midddelbare scholen in een regio buiten de Randstad te verdwijnen. Het gaat dan om plekken in het noorden, oosten, Limburg en Zeeland.

Vanwege deze situatie slaat koepelorganisatie VO-Raad alarm. Er moet iets gebeuren, anders moeten leerlingen straks meer dan 20 kilometer reizen naar hun school. Dit schrijft het AD maandag.

In de komende jaren zal het aantal leerlingen op middelbare scholen sterk dalen. Tot 2028 zal het voorgezet onderwijs nog eens 12 procent van de leerlingen verliezen, want er worden gewoon minder kinderen geboren. Nu is het al zo dat niet overal een technische vmbo-opleiding in de buurt is. De VO-Raad wil voorkomen dat op meer plekken bepaalde opleidingen verdwijnen en leerlingen ver moeten reizen. Paul Rosenmöller, voorzitter van De VO-Raad in de krant: 'Er gebeurt nog te weinig om een antwoord te geven op de krimp van het aantal leerlingen.'

Scholen in plattelandsgebieden proberen nu een breed opleidingsanbod- van praktijkonderwijs tot en met vwo - overeind te houden. Maar als er minder leerlingen per klas zitten, is het lastiger al die varianten, inclusief bijbehorende profielen, te behouden omdat het te duur wordt, zo schrijft de krant. De VO-Raad vindt daarom dat er een toeslag moet komen voor scholen die in de problemen komen, zodat leerlingen altijd dichtbij naar een middelbare school kunnen.

Een oplossing kan volgens de VO-raad zijn om overheidsbijdragen niet meteen mee te laten dalen met de leerlingenaantallen, zodat scholen de tijd hebben om bijvoorbeeld samenwerkingen aan te gaan.