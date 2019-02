Weer verdacht pakketje aangetroffen in wijk Kanaleneiland in Utrecht

Op de Amerikaanlaan in de wijk Kanaleneiland in Utrecht is een verdacht pakketje aangetroffen, zo meldt Politie Utrecht maandag.

De politie heeft de omgeving afgezet en de Benuluxlaan is in beide richtingen afgesloten. Ook het tramverkeer is daar stilgelegd. Verder zijn er bedrijven en woningen ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse voor onderzoek.

Het verdachte voorwerp is een koffertje dat op de stoep naast de Rabobank is neergezet, zo weet RTV Utrecht. Twee weken geleden werd in dezelfde omgeving ook al een verdacht pakketje gevonden. Dat bleek toen te gaan om een nepexplosief.