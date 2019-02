Rood kruis genegeerd, boete van 240,- euro voor verkeersovertreders

Rood kruis genegeerd, boete van 240,- euro voor verkeersovertredersWe gaan er vanuit dat iedereen met een rijbewijs de verkeersregels kent, maar niet iedereen handelt er naar. Dat kan levensgevaarlijke situaties opleveren. 'Voor 42 mensen, die een rood kruis negeerden na een ongeval op de A13 dit weekend, valt er binnenkort een prent van 240,- euro op de mat. En na klachten over massaal negeren van de verplichte rijrichting in Vlaardingen, zag een agent van Team Verkeer in drie avonden 6 bijna-aanrijdingen. 160 bekeuringen van eveneens 240 euro zijn daar onderweg.

Trekker verliest oplegger

Zondagochtend raakte op de A13 ter hoogte van het Kleinpolderplein in Rotterdam een oplegger van een vrachtwagen los van de trekker. De oplegger blokkeerde rijstrook 1 en 2, de trekker stond stil op de vluchtstrook. Gelukkig raakte hierbij niemand gewond, maar het veroorzaakte wel materiële schade. Gevolg was dat er maar één rijstrook toegankelijk bleef, maar ook die werd uiteindelijk met een rood kruis afgesloten om alles veilig weg te halen. Maar liefst 42 automobilisten hadden geen boodschap aan de rode kruizen en bleven stug doorrijden, met alle risico’s van dien. Hun kentekens zijn genoteerd. Het asociale en gevaarlijke rijgedrag levert ze een hoge boete op, die binnenkort op hun deurmat ligt.

Drie keer post

Om in Vlaardingen vanaf de Vlaardingerdijk de A4 op te rijden, moet je op tijd voorsorteren. Van de drie rijstroken gaat er slechts één naar de oprit. De politie kreeg veel klachten van medeweggebruikers dat bestuurders in grote getale vanaf de rijstrook voor rechtdoor ineens tóch afslaan. Daarbij doemen ze plotseling op in de dode hoek van bestuurders die via de juiste route komen, of voor de bussen via vanaf de busbaan komen. Een politieman van Team Verkeer hield het kruispunt afgelopen week drie avonden tijdens de spits in de gaten. Hij zag hoe het zes keer bijna misging. Maar liefst 160 overtredingen kon hij noteren. De bestuurders krijgen hun bekeuring thuis. Sommige automobilisten zag hij alle avonden de verkeerde afslag pakken. Zij kunnen drie keer post verwachten.