Groot aantal Schipholmedewerkers betrokken bij drugssmokkel

Deze aanhoudingen maken deel uit van een in augustus 2017 opgestart strafrechtelijk onderzoek van een team Zware Criminaliteit van de Koninklijke Marechaussee. Onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland, werd er onderzoek gedaan naar een crimineel samenwerkingsverband dat zich bezig hield met grootschalige invoer van verdovende middelen via de luchthaven Schiphol. Gedurende dit onderzoek kwamen er meerdere Schipholmedewerkers, werkzaam in de bagagekelder, de catering en schoonmaak, als verdachten in beeld. Deze verdachten hadden voor hun werk een Schipholpas waarmee zij het beveiligde gebied van de luchthaven konden betreden. Hierdoor hadden zij toegang tot locaties waar weinig mensen mochten komen zoals de bagage-afhandeling.

Werkwijze

In het strafrechtelijk onderzoek werd duidelijk dat de smokkelorganisatie met het grootste gemak koffers met heroïne en cocaïne aan boord van vliegtuigen plaatste die vertrokken vanuit Afrika en Zuid-Amerika. Deze koffers werden door tussenkomst van medewerkers van deze luchthavens heimelijk en ongeregistreerd aan boord gebracht. Bij aankomst in Nederland haalden bagagemedewerkers de koffers zo snel mogelijk uit het bagagesysteem en gaven deze door aan het catering- of schoonmaakpersoneel. De koffers werden vervolgens afgegeven aan een vrouw in Almere die in contact stond met de criminele organisatie in Afrika.

Eerdere aanhoudingen en inbeslagnames

In de afgelopen periode arresteerde de Marechaussee al 12 personen waarvan er 9 op Schiphol werkten. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten en zullen zich later voor een rechter moeten verantwoorden. Tijdens eerdere acties trof de Marechaussee al ruim 100 kg aan heroïne en cocaïne aan. Bij doorzoekingen van woningen werd nog eens ruim 100.000 euro aan contant geld en goederen inbeslaggenomen. Ook loopt er een onderzoek naar bezittingen in het buitenland. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.