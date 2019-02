Taxichauffeurs voeren actie tegen dure verzekering

Volgens het RDW rijden er om dit moment ruim 1500 taxi’s rond die niet over de juiste verzekering beschikken. Tegenover Hart van Nederland zegt Hubert Andela van het Koninklijk Nederlands Vervoer dit bizar te vinden. ‘Dat een overheidsinstelling hier vanaf weet en dat die taxi’s nog gewoon rondrijden? Die zouden beboet moeten worden. Ik heb het nagelopen, sommige taxi’s rijden wel verzekerd, maar als particulier. Dan ben je dus bij een ongeval alsnog de ‘sjaak’.’

Het Verbond van Verzekeraars laat via twitter weten: ‘Actievoerende #taxichauffeurs stellen dat ze benadeeld worden met hoge verzekeringspremies door Uber-chauffeurs. Dat kunnen wij niet bevestigen. De schadelast in de taxibranche is in het algemeen al voor een langere periode zeer hoog.’