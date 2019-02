Onverkoopbare meuk kost kringloopwinkel veel geld

Lekker opgeruimd het nieuwe jaar in. Als goed voornemen ruimen veel mensen aan het begin van het jaar hun zolder, kledingkasten en lades op en doneren dit voor een tweede leven. “Ik wil allereerst zeggen dat we hier heel blij mee zijn” zegt Hans Messie, oprichter van Wawollie. “Maar we zien ook dozen vol spullen die we direct moeten weggooien omdat ze kapot, vies of incompleet zijn. Dit is jammer, want voor het afval moeten wij betalen. Geld dat we daardoor niet aan het goede doel kunnen geven.”

Betalen voor afval

Wawollie Kringloop Utrecht moest in 2018 ruim € 20.000,- betalen voor het afval. Iedere gemeente heeft hierin een ander beleid, maar in Utrecht moeten kringloopwinkels nog altijd zelf betalen. “Dit vind ik vreemd” zegt Messie. “Burgers mogen gratis storten, maar als wij het eerst uitzoeken om recycling en hergebruik te bevorderen, dan worden de spullen van de particulier ineens gezien als bedrijfsafval. En dat terwijl we de gemeente juist meer afval ontnemen.” Er zijn al verschillende gesprekken gevoerd met de gemeente, maar een oplossing is er nog niet. “Wij hopen dat de gemeente inziet dat wij slechts restmateriaal van de particulier overhouden en dat we zelfs voorsorteren in de basisstromen die de gemeente ophaalt. We zouden hierover een regeling willen treffen met de gemeente zodat ons afval niet meer wordt gezien als bedrijfsafval.

Reparatie

“We doen zoveel we kunnen om goederen niet weg te hoeven gooien” aldus Meike, manager bij Wawollie Kringloop. “We hebben hier handige mensen rondlopen die meubels, kleingoed en elektronica kunnen repareren. We zouden graag meer creatieve en handige mannen en vrouwen willen om nog meer van de storthoop te redden.” Maar door de aantrekkende economie zijn vrijwilligers moeilijk te vinden. “Een intensievere samenwerking met organisaties en de overheid voor goede leerwerkplekken zou hiervoor een mooi idee zijn”.

Wel of niet doneren

Hans Messie wil onderstrepen dat donaties nog altijd van harte welkom zijn. “Het is heel fijn dat mensen aan ons denken als ze spullen wegdoen. We hopen echter wel op begrip dat we vooralsnog selectief moeten zijn; alleen compleet, onbeschadigd en goede spullen kunnen we verkopen voor het goede doel.” Aan de donateurs de vraag om kritisch te kijken naar de goederen die ze weggeven, Als je twijfelt: “kom gewoon langs, dan kijken we mee. Soms moeten we goederen weigeren om afvalkosten te voorkomen. Hopelijk begrijpen de mensen dat en blijven ze terugkomen. Uiteindelijk willen we de samenwerking vinden met de gemeente, zodat de klant niet heen en weer hoeft te rijden tussen de kringloopwinkel en stortplaats en bij ons de kosten niet oplopen.”