Winterjassen.com wordt Jas.nl

Wat gaat er veranderen?

De naamsverandering is een omslagpunt, zegt Lisanne Ploeger: “We willen echt een expert op het gebied van alle soorten jassen worden. Naast Jas.nl hebben we ook Dameswinterjassen.nl, Herenwinterjassen.nl, Jaskopen.nl en Herenjassen.nl. Deze namen dekken de lading beter. We hebben bovendien 80 domeinnamen in ons bezit, die allemaal bij Jas.nl gaan uitkomen.”

Niet alleen de naam verandert. Het assortiment wordt ook uitgebreid: “Nu we ons niet meer alleen op winterjassen richten, wordt het assortiment flink uitgebreid. Zo kunnen er straks ook zomerjassen, sportjassen, regenjassen en zelfs spijkerjasjes gekocht worden. We willen de bezoekers van onze site hiermee nog beter bedienen.”

Op Winterjassen.com waren al blogs te vinden. Met de nieuwe website wil Ploeger ook daaraan een nieuwe impuls geven. Zo gaat de frequentie waarmee een blog wordt geplaatst omhoog geschroefd.

Waarom deze stap?

Winterjassen.com wordt Jas.nl om klanten nog beter te kunnen bedienen, zegt Ploeger: “We willen nog beter bereikbaar zijn en klanten aan de juiste jas helpen. Je kunt je jas natuurlijk bij een groot warenhuis kopen, maar dit zijn vaak geen specialisten. Wij zoeken juist alle jassen met zorg en aandacht uit. Door ons te blijven richten op waar we goed in zijn, spelen we ook meteen in op de wensen van klanten.”

Ploeger verwacht met Jas.nl een autoriteit te worden op het gebied van alle soorten jassen. Ze zegt de beste website te willen beheren om een jas te kopen en om inspiratie op te doen over de nieuwste trends en winterjassen. Zelfs badjassen zijn er te koop.

‘Van een oud mannetje geweest’

Over de naam Jas.nl heeft Lisanne Ploeger nog wel een leuke anekdote: “Ik heb echt hemel en aarde moeten bewegen om de naam over te nemen. De naam is namelijk letterlijk van een oud mannetje geweest. Hij is inmiddels al geruime tijd met pensioen en had vroeger een eigen galerij, die ‘Jas’ heette, vrij naar de naam van de eigenaar. Het domeinnaam was al in 1997 geregistreerd.”

Volgens Ploeger is het ook voor de oorspronkelijke eigenaar van Jas.nl geen gemakkelijke opgave geweest om de naam in handen te krijgen: “Je kon in de jaren ‘90 nog geen objecten vastleggen als domeinnaam. Daarom moest hij in beroep gaan toen zijn verzoek tot registratie werd afgewezen.”

Over Jas.nl

Jas.nl onderhoudt een database van diverse webshops. Geen enkele webwinkel krijgt voorrang, waardoor de vergelijker helemaal onafhankelijk is. Er is keuze uit het assortiment van modehuizen uit het hogere segment, maar ook een betaalbare jas is er te vinden.

Net als op Winterjassen.com, komt er weer een zoekfunctie met een groot aantal filters, zodat gebruikers snel een nieuwe jas kunnen vinden. Met één klik op de knop kan de jas worden besteld bij de aanbieder.

Bron: https://www.jas.nl/blog/winterjassen-com-gaat-over-naar-jas-nl