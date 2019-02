Consumenten doen steeds langer met hun 'oude' smartphone

Al jarenlang was het gebruikelijk dat consumenten elk jaar een nieuwe smartphone kochten. Echter lijkt hier steeds meer verandering in te komen. Consumenten kiezen er steeds meer voor om hun smartphone te behouden. De flinke prijstoenames van de nieuwe toestellen kunnen hiervoor een goede oorzaak zijn. Nieuwe smartphones worden namelijk steeds duurder om aan te schaffen. Echter zijn er nog een aantal redenen waardoor consumenten steeds vaker besluiten om hun oude telefoon toch nog een jaartje extra te gebruiken.

De toestellen ontwikkelen zich minder hard

Voorheen kwam er elk jaar een nieuw toestel uit met geweldige eigenschappen. Zo werden de toestellen grafisch bijvoorbeeld steeds beter. Het was hierdoor ook echt aantrekkelijk om een nieuw toestel aan te schaffen. Echter worden deze ontwikkelingen steeds minder indrukwekkend. Natuurlijk gaan de batterijen steeds langer mee, worden de foto’s iets mooier en wordt de telefoon beter beveiligd. Echter lijken steeds meer consumenten deze ontwikkelingen relatief klein te vinden in verhouding met de extra kosten die de nieuwe smartphones met zich meebrengen. Met de iets oudere smartphones kan je immers ook alles al doen.

Reparaties kosten steeds minder

Terwijl de nieuwere telefoons steeds meer gaan kosten, wordt het voordeliger om je oude telefoon te repareren. Een iPhone repareren is lang niet meer zo duur. Voor relatief weinig geld kan je al het complete scherm laten vervangen. Na het vervangen van het scherm is de telefoon weer goed te gebruiken en zal je weer kunnen appen, instagrammen en snappen. Oftewel, je kunt er weer alles mee doen waarvoor de moderne smartphonegebruiker een telefoon voor nodig heeft. Voor elke beschadiging aan de telefoon is er wel een gespecialiseerd reparatiebedrijf te vinden. Alle problemen zijn te verhelpen, waardoor een toestel ontzettend lang mee kan gaan. Een nieuwe accu en een nieuw schermpje en je oude telefoon kan er weer een jaar tegenaan.

Blijft deze trend zich voortzetten?

De vraag is of deze trend zich voort blijft zetten of niet. Naar verwachting zullen de eerste vouwbare smartphones binnenkort hun opkomst maken. Misschien dat consumenten in dit geval toch weer nieuwe smartphones zullen gaan kopen. Tot die tijd zullen veel consumenten er voor blijven kiezen om hun oudere smartphone te laten herstellen. Dit is nou eenmaal een stuk goedkoper en de oudere smartphone heeft ongeveer dezelfde functies als een nieuwe smartphone. Of deze trend zich blijft voortzetten is dus nog maar de vraag.