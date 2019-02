Slachtofferhulp: Stop met 'eigen schuld, dikke bult'-opmerkingen op social media

De stichting Slachtofferhulp Nederland roept op de Europese Dag van het Slachtoffer gebruikers van social media op om te stoppen met het posten van kwetsende opmerkingen over slachtoffers en nabestaanden van verkeersongevallen, misdrijven en rampen. De stichting is daarom vandaag, donderdag 21 februari de bewustwordingscampagne #socialslachtoffer gestart.

Kwetsende reacties

"Hij is vast dronken geweest," als reactie onder een bericht over een dodelijk ongeval. "Wie fietst er dan ook op dat tijdstip alleen over die donkere weg," over een meisje dat aangerand is. "Zal hij het wel zelf naar gemaakt hebben," bij een Facebookbericht over een steekpartij. Het zijn slechts enkele voorbeelden van uiterst kwetsende reacties die het afgelopen jaar op social media zijn verschenen. Voor slachtoffers en nabestaanden zijn dit soort negatieve opmerkingen niet alleen uiterst pijnlijk, ze hebben ook een negatieve invloed op hun verwerkingsproces.

Eigen schuld

Het gezicht van de online campagne is de 35-jarige Jacob Sesselaar. Op 17 november 2018 kwam zijn broer Jan-Willem om het leven bij een eenzijdig auto-ongeval nadat hij achter het stuur in slaap was gevallen. "Het verdriet om zijn dood was enorm, maar de reacties die op social media verschenen hebben mij nog veel meer pijn gedaan," aldus Jacob. "De posts waren afschuwelijk. Dat het Jan-Willems eigen schuld was, dat hij gedronken zou hebben, dat hij te hard gereden zou hebben. Allemaal niet waar, het was een noodlottig ongeval waarbij Jan-Willems vermoeidheid hem fataal is geworden. Ik wil dat mensen inzien wat dit soort reacties met slachtoffers en nabestaanden doen. Je zegt zulke dingen toch ook niet rechtstreeks in iemands gezicht? Waarom dan wel op social media?"

Bewustwording

Het verhaal van Jacob staat niet op zichzelf, weet Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland. "Wij krijgen steeds vaker vragen van slachtoffers en nabestaanden over hoe zij met social media moeten omgaan. De snelheid, het bereik, de anonimiteit en de onuitwisbaarheid van informatie creëren een eigen dynamiek. Hoe zorgen we dat slachtoffers zo min mogelijk last hebben van de negatieve kanten? Met dit thema willen we de bewustwording vergroten, zodat mensen voortaan eerst nadenken en zich inleven in het slachtoffer voordat ze een reactie op social media plaatsen."

Ontbijtsessies

Naast de lancering van de campagne, organiseert Slachtofferhulp Nederland op donderdag 21 februari 2019 op meerdere locaties ontbijtsessies voor netwerkpartners, slachtoffers en nabestaanden. Bij de ontbijtsessie in Utrecht schuift minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan om mee te praten over het thema 'Slachtoffers en social media'.

Minister Sander Dekker

De ontbijtsessies starten om 8.30 uur en worden georganiseerd in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, 's-Hertogenbosch en op hoofdlocatie Utrecht in aanwezigheid van minister Sander Dekker, Rosa Jansen (bestuursvoorzitter Slachtofferhulp Nederland), Jan van Zanen (burgemeester Utrecht) en Jacob Sesselaar het 'gezicht' van de campagne. Meer weten? Ga naar de campagnepagina van Slachtofferhulp Nederland.