Gaslekkage tijdens sloopwerkzaamheden aan de Fellenoord in Boxtel

Donderdagochtend werd de brandweer rond 8.50 uur gealarmeerd voor een gaslek op de Fellenoord in Boxtel. Het voormalige pand van sportschool 040FIT wordt daar gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van supermarktketen Aldi.

Sloopwerkzaamheden

Tijdens deze sloopwerkzaamheden raakte een gasleiding beschadigd. De brandweer is uit voorzorg aanwezig zodat met kan ingrijpen wanneer het uit de hand zou lopen. Netbeheerder Enexis is ter plaatse om het lek te herstellen. Zij graven de leiding op waarna deze gerepareerd zal worden. Een stuk weg tussen het bouwterrein en het Jacob Roelandcollege is momenteel afgesloten, vooralsnog hoeft de school niet ontruimd te worden.