Er staat ons opnieuw een mooi zonnig weekend te wachten

Is het in LasVegas winters op dit moment, in Nederland 'drogen we langzaam op'.

Zaterdag overdag schijnt de zon vrijwel ongehinderd. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 9°C in het uiterste noorden en noordoosten tot lokaal 13°C in het zuiden. De overwegend matige wind is zuidoostelijk. Ook na zaterdag blijft het volgens het KNMI rustig en zonnig weer. Overdag (zeer) zacht, minimumtemperaturen vooral de eerste nachten rond het vriespunt.