Cel- en taakstraffen geëist tegen 'aardige' hackers

'Aardige' hackers

'Hackers zijn ze. Maar aardige hackers. Tenminste, zo willen een 20-jarige Hagenaar en een 29-jarige Leidenaar zichzelf voor de rechter graag neerzetten. Alleen doemt uit hun strafdossiers – het gaat om twee afzonderlijke zaken – een héél ander beeld op', aldus het OM. Zo chatte de Hagenaar: “I only wanna make money off of this shit”. Vandaag stonden zij in het beklaagdenbankje. En hoorden zij een cel- en taakstraffen tegen zich eisen.

Goksites

De Hagenaar is er in oktober 2016 maar druk mee. Hij hackt de server van zijn middelbare school in Voorburg: “I dumped my whole school’s info. Lol. I need to put it somewhere online. Lololol. All my teachers.” Ook doet hij pogingen tot afpersing van een bitcoinwisselkantoor en twee goksites via DDOS-aanvallen. En verder neemt hij ook twee grote, internationale nieuwssites op de korrel met zijn DDOS-aanvallen.

Geïnfecteerde smart-tv’s

Daarbij maakt hij gebruik van een zogeheten Mirai-botnet. Een netwerk van zo’n 10.000 geïnfecteerde apparaten zoals smart-tv’s en beveiligingscamera’s. Die controleert hij op afstand. De rekenkracht van deze toestellen gebruikt hij voor het uitvoeren van DDOS-aanvallen waarmee je websites kunt platleggen. Per apparaat is de rekenkracht misschien beperkt, maar gezamenlijk is die formidabel. Het gevolg is wel dat de ingezette toestellen tijdens zo’n aanval vaak vastlopen. Het zal je beveiligingscamera met babymonitor maar zijn, aldus de officier van justitie.

‘We will destroy you”

En daar komt natuurlijk de schade voor het doelwit van de aanval bij. Dat is de verdachte zich ook zeer bewust: “We will complete destroy you reputation amongst your customers en make sure your website will remain offline until you pay”. Op deze manier spoort hij per mail zijn slachtoffers aan tot het betalen van Bitcoins.

DDos-aanvallen

Behalve druk is de verdachte ook hardleers. De school gaat met zijn ouders in gesprek om de schade vergoed te krijgen. De dag daarna chat hij alweer met iemand over het gezamenlijk uitvoeren van DDOS-aanvallen: “I have a big project if ur interested. I’m making a lot of money off of mirai atm”.

Huiszoeking

Dan is er in mei 2017 bij hem thuis een huiszoeking omdat vanuit zijn woning verschillende cybercrimes zouden zijn gepleegd. Maar nog steeds gaat de verdachte door met zijn botnet, zoals blijkt uit gegevensdragers die tijdens een tweede huiszoeking op 5 december van dat jaar in beslag zijn genomen. Vanuit zijn optiek is dat ook logisch: “I wanna get a lambo [Lamborghini] so badly”. Daarvoor is hij graag bereid risico’s te nemen. Want als iemand hem in een chat vraagt of op zoiets geen gevangenisstraf staat, antwoord hij: “Yes. But the whole point is nog to get caught in the first place”.

Planmatig

Helaas voor hem is dat niet gelukt. Vandaag moest hij zich voor de rechter verantwoorden. De advocaat benadrukte dat de verdachte tijdens het plegen van het gros van de feiten ‘slechts’ 18 jaar oud was. Maar volgens de officier is de verdachte in veel opzichten volwassen: “Hij kan de risico’s van zijn handelen inschatten, is planmatig en neemt ten opzichte van anderen het voortouw.” De officier schat de kans op herhaling ook hoog in. Daarom eist hij 24 maanden cel met een fors voorwaardelijk deel (22 maanden). Als de Hagenaar nog een keer de fout ingaat, moet hij ook het voorwaardelijke deel uitzitten. Daarnaast wil de officier dat de verdachte een taakstraf van 240 uur krijgt en de slachtoffers schadeloos stelt.

Tweedehands website

In de zaak van de 29-jarige Leidenaar gaat het om illegale alles-in-een-abonnementen van een internet/tv/telefoon-provider die de man verkocht. Hij had daartoe de code van de provider gekraakt en verkocht die via een tweedehandswebsite in combinatie met zogeheten dreamboxes. Zijn afnemers – dat waren er vele honderden – betaalden daarvoor jaarlijks een bedrag dat je normaal gesproken per maand kwijt zou zijn. Het was begonnen als hobby, vertelde de man op zitting. Omdat het hem zo’n goed gevoel gaf om mensen te ‘helpen’. Maar desgevraagd moest hij wel erkennen dat hij het geld ook prima kon gebruiken voor zijn studie. En natuurlijk voor die mooie auto waarin hij rondreed.

Illegale helpdesk

Al te veel omkijken had hij niet naar zijn illegale werkzaamheden. Hij betaalde een paar van zijn klanten om op te treden als helpdesk voor de rest. Het ‘abonnementsgeld’ kwam eerst binnen op zijn bankrekening, later via Bitcoins. “De verdachte is een intelligente man, zowel qua IQ als EQ”, stelde de officier. “Maar ook de beste criminelen gaan zo te werk. Hij zet zich alleen in voor de verkeerde branche.” Hij eiste een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden om herhaling te voorkomen. Daarnaast hangt verdachte een vordering van 7,5 ton boven het hoofd van de provider wegens gemiste inkomsten. De uitspraak in beide zaken is over twee weken. De procedures om beide mannen hun criminele winsten af te pakken lopen.