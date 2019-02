Vijf voortvluchtigen aangehouden door EVA-team

Rotterdam

De politie hield op woensdagmiddag 13 februari een 28-jarige vrouw op het Zuidplein aan. In juni 2018 was zij door de rechtbank in Noord-Holland veroordeeld tot 120 dagen gevangenisstraf vanwege opiumdelicten. Omdat zij sinds afgelopen zomer landelijk gesignaleerd stond, kreeg het EVA-team de opdracht om haar op te sporen.

Den Haag

Op vrijdagochtend 15 februari hielden agenten op het hoofdbureau in Den Haag een 22-jarige man aan. De man was vorige maand door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot 120 dagen gevangenisstraf voor (poging)diefstal, inbraken, belediging en huisvredebreuk. Eerder op de dag ging het EVA-team langs bij een mogelijk verblijfplaats van de man. De man was op dat moment niet aanwezig, maar op aandringen van het aanwezige familielid meldde de man zich later op de dag op het hoofdbureau.

Agenten van het EVA-team hielden op dinsdagochtend 19 februari een 36-jarige man aan in de Kiwistraat in Den Haag. Hij was in januari dit jaar veroordeeld tot honderd dagen gevangenisstraf voor schuldwitwassen. Een 28-jarige man uit Den Haag werd op donderdag 21 februari aangehouden. Hij werd in 2016 tot drie jaar cel veroordeeld voor vermogens- en geweldsdelicten. In 2018 werd de man voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Omdat hij vervolgens het locatieverbod en de meldplicht overtrad en zijn enkelband saboteerde werd de voorwaardelijke invrijheidsstelling herroepen. De man moet nu nog 365 dagen in de gevangenis zitten.

Monster

Op dinsdagochtend 19 februari hield de politie een 27-jarige man aan op de Berkhout. Deze man was eind vorig jaar door de rechtbank Den Haag tot 91 dagen gevangenisstraf veroordeeld voor verkeersdelicten. De man moet nu alsnog zijn straf uitzitten.

Actief opsporen en aanhouden veroordeelden

Het zogenoemde EVA-Team, waarbij EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften, van de politie-eenheid Den Haag spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf en houdt deze aan.