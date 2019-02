Verontruste buurtbewoner waarschuwt hulpdiensten na vermeend gaslek

Naast de brandweer en politie kwam ook netbeheerder Enexis ter plaatse welke een onderzoek instelde. Er bleek dat recent de gasleiding in de straat is vervangen. De gele buis zat aangesloten op de oude gasleiding welke niet meer in gebruik is maar waar nog wel restgassen uit kunnen komen. Volgens Enexis niet gevaarlijk gezien de kleine hoeveelheid gas dat in de buitenlucht meteen vervliegt. Wel werd de buis afgedicht zodat er geen restgassen meer vrij kwamen. De afzetting werd opgeheven en de hulpverleners werden door buurtbewoners getrakteerd op koffie alvorens men rechtsomkeer maakte.